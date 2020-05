Für die Einwohner von Annweilers Stadtteil Bindersbach besteht die Möglichkeit, ihre Häuser an das städtische Gasversorgungsnetz anschließen zu lassen, um somit eine umweltfreundlichere Alternative zum Heizöl zu haben. Das Projekt der Trifelsgas GmbH wurde in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats vorgestellt. Laut Ortsvorsteher Dieter Götten ist Voraussetzung für die Verlegung einer Gasleitung, dass sich mindestens ein Drittel der Bindersbacher Haushalte dafür entscheidet. Die Trifelsgas wird alle Haushalte anschreiben und informieren. Die Bürger können bis Ende Juni mitteilen, ob sie mitmachen wollen. Es werden auch Einzelgespräche angeboten. Bei genügend Interesse könne auch eine Bürgerversammlung einberufen werden, so Götten.