Vom 3. bis 23. Juli wurde im Kreis SÜW bei der Aktion Stadtradeln ordentlich in die Pedale getreten. Nun stehen die Sieger fest. Die Verbandsgemeinde Edenkoben hatte in der Kreiswertung die Nase vorn.

Mit dem Wettbewerb Stadtradeln soll Werbung für das Fahrrad als energieeffizientes, gesundes und entspanntes Fortbewegungsmittel gemacht werden. In dem dreiwöchigen Aktionszeitraum sind die Teilnehmer im Landkreis über 403.000 Kilometer gefahren: Das entspricht der Strecke bis zum Mond in seiner entferntesten Position zur Erde. Erstmals haben sich die Verbandsgemeinden Annweiler, Edenkoben, Maikammer und Offenbach zusammengeschlossen, um als Landkreis SÜW anzutreten. Die Verbandsgemeinden Bad Bergzabern, Landau-Land und Herxheim wollten weiterhin einzeln teilnehmen und führten eigene Statistiken.

Vom Einkaufen über Arbeits- und Schulwege bis zum Freizeitsport kommen in nur drei Wochen Hunderte Kilometer bei allen Teilnehmenden zusammen. Im SÜW-Team radelten 793 Teilnehmer in 57 Einzelteams 207.731 Kilometer. Mit dem Auto hätte dieselbe Strecke rund 32.000 Kilogramm CO 2 freigesetzt. Den ersten Platz des Landkreis-Teams hat die Verbandsgemeinde Edenkoben mit 87.281 Kilometer errungen. Die stärkste Einzelleistung hat ein Bürger der Verbandsgemeinde Maikammer mit über 3000 Kilometer erbracht. Das kilometerstärkste Team war das Rad- und Weindorf Roschbach mit 55 Radelnden und 17.665 Kilometern. Die Landkreise Germersheim (658.171 Kilometer) und Bad Dürkheim (492.693 Kilometer) konnten den Landkreis SÜW dieses Jahr noch überbieten. Im deutschlandweiten Gesamtranking kam SÜW auf Platz 219.

Gewinner aus Verbandsgemeinden

In der Verbandsgemeinde Herxheim setzte sich das Team LAC Insheim mit 16.699 Kilometern bei 31 Radelnden durch. Insgesamt traten dort 277 Teilnehmer in 28 Teams an, die 85.338 Kilometer fuhren. In der VG Landau-Land siegte das Team Billigheim-Ingenheim mit 40.654 Kilometern bei 177 Radelnden. Dort traten 413 Teilnehmer in 16 Teams in die Pedale, die 96.587 Kilometer erradelten. Im Bad Bergzaberner Land holte das Team Bike Room den Siegertitel mit 3563 Kilometern bei acht Teilnehmern. Insgesamt gab es dort sieben Teams mit 65 Radelnden, die 13.489 Kilometer fuhren.