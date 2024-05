Am 24. Juni startet wieder das jährliche Stadtradeln. Mit dabei sind alle sieben Verbandsgemeinden im Kreis SÜW, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Rund 366.000 Kilometer sind die Radler an der Weinstraße während der dreiwöchigen Aktion im vergangenen Jahr gefahren. „Das wollen wir natürlich dieses Jahr wieder übertreffen“, sagt Landrat Dietmar Seefeldt. Bis 14. Juli können die Bürger mit- oder gegeneinander in die Pedale treten. Wer seine Kilometer nicht händisch eintragen möchte, kann die gefahrenen Strecken einfach mit der Stadtradeln-App aufzeichnen. Als anonyme Verkehrsdaten helfen die App-Nutzer damit gleichzeitig, potenzielle Gefahrenstellen und wichtige Alltagsradrouten zu identifizieren. Anmelden können sich Interessierte unter www.stadtradeln.de für ihre jeweilige Verbandsgemeinde. Innerhalb der Verbandsgemeinden können Teams und Unter-Teams gegründet werden, die gegeneinander antreten. Alle Team-Kilometer kommen zugleich der Verbandsgemeinde zugute, die im Wettkampf mit den anderen Verbandsgemeinden steht. Die Ergebnisse der sieben Verbandsgemeinden wiederum werden zu einem Landkreis-Ergebnis zusammengefasst, mit dem der Landkreis SÜW sich mit anderen Kreisen misst.