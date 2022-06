Die Südliche Weinstraße ist auch in diesem Jahr wieder beim Stadtradeln dabei. In Teams oder solo werden dabei Kilometer gesammelt, um den Klimaschutz zu unterstützen. Eröffnet wird der Wettbewerb mit einer Sternfahrt.

Fast 250.000 Kilometer sind die Verbandsgemeinden der Südlichen Weinstraße 2021 geradelt. Auch dieses Jahr sattelt der Landkreis wieder auf: Die Verbandsgemeinden Annweiler, Edenkoben, Maikammer und Offenbach radeln während des diesjährigen Aktionszeitraums vom 3. bis zum 23. Juli erstmals gemeinsam – und zugleich um die Wette.

Bei dem Wettkampf radeln die Bürger um das beste Ergebnis innerhalb der Verbandsgemeinde. Ob Pendler, Alltag, Einkäufe, Schulweg, Freizeit oder im Urlaub: Jeder Kilometer zählt. Die gefahrenen Kilometer aller Teilnehmenden einer VG bilden das Kommunenergebnis. Die Verbandsgemeinden „kämpfen“ also um den ersten Platz im Landkreis SÜW. Deren gemeinsame Kilometer bilden wiederum ein Landkreisergebnis. So steht die Südliche Weinstraße auch im diesjährigen Wettkampf mit den Landkreisen Germersheim, Bad Dürkheim und dem Rhein-Pfalz-Kreis.

Feierabendtour ab Annweiler

Bürger, Freundeskreise, Vereine und Unternehmen können solo oder in Teams sich und die eigene Gemeinde an die Landkreisspitze radeln. „Beim Stadtradeln können wir zeigen, was wir gemeinsam leisten können. Diesen Teamgeist brauchen wir im Klimaschutz. Darum unterstützt auch der Landkreis Südliche Weinstraße den Radwettbewerb der Kommunen. Wir sind dabei“, freut sich Landrat Dietmar Seefeldt. Er wird zusammen mit den vier Verbandsgemeinden am Montag, den 4. Juli, die Stadtradeln-Kampagne 2022 eröffnen. Start ist um 18.30 Uhr in Landau.

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) bietet zur Eröffnung eine Feierabendtour von Annweiler kommend an. Die Fahrt startet um 17.30 Uhr am Rathausplatz Annweiler bei der Stadtkirche. Die Strecke von zirka 15 Kilometer führt im Wesentlichen auf dem Queichradweg und erfordert keine besondere Ausdauer. Die Rückfahrt organisieren die Teilnehmer selbstständig. Es besteht eine Bahnverbindung im Stundentakt bis 20.46 Uhr (Westbahnhof) mit dem Angebot der kostenlosen Fahrrad-Mitnahme.

Info

Anmeldungen für die Aktion Stadtradeln sind ab sofort unter www.stadtradeln.de möglich. Für die Feierabendtour des ADFC ist die Anmeldung per E-Mail bei Michael Schindler an kv.landau@adfc-rlp.de erforderlich. Alle Teilnehmenden sollten einen Fahrradhelm tragen, zur Warnweste wird geraten.