Die Verbandsgemeinde Edenkoben hat ihre erstmalige Teilnahme an der Stadtradeln-Aktion erfolgreich beendet. 229 Teilnehmer haben an 21 Tagen rund 65.100 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt. Dabei ist der Ausstoß von zehn Tonnen CO 2 vermieden worden, wie die Verwaltung mitteilt. An dem internationalen Wettbewerb hatten mehr als 2000 Kommunen teilgenommen.