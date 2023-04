Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Annweiler geht es finanziell miserabel. Das wird auch im aktuellen Etatplan deutlich. Trotzdem stehen einige Projekte an. Gerade beim Hochwasserschutz will sich die Trifelsstadt wappnen. Ob alles so umgesetzt werden kann wie angedacht, ist unsicher. Denn die Kommunalaufsicht schaut der klammen Stadt auf die Finger.

Das Gesamtkonzept ist erstellt,