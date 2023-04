Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Amtsstube heißen die neuen Büros, die in den vergangenen Monaten in leerstehenden Räumen des Rathauses der Stadt Annweiler eingerichtet wurden. Wer zeitweise einen Arbeitsraum braucht, kann sie mieten. Coworking Space nennt sich dieses Konzept neudeutsch. Was ist darunter zu verstehen?

Eigentlich hätte es am Samstag eine Einweihungsfeier geben sollen. Aber Corona kam dazwischen. Dank der Unterstützung des Offenen Kanals konnte man die Eröffnung der neuen Amtsstube dafür