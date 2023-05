Die Stadt Edenkoben muss in diesem Jahr keine Kredite aufnehmen, um die geplanten Investitionen stemmen zu können.

Die avisierten Ausgaben in Höhe von sechs Millionen Euro für den Bau einer neuen Kindertagesstätte zogen sich in der jüngsten Sitzung des Stadtrates wie ein roter Faden durch die Haushaltsberatung. Für das laufende Haushaltsjahr wurde für den Neubau ein Anlaufbetrag von 500.000 Euro eingestellt. Ein Betrag von 4,5 Millionen Euro wurde als Investitionskostenzuschuss der Stadt an den Träger veranschlagt. Dieser Zuschuss basiert auf der Annahme, dass eine dreigruppige Einrichtung errichtet wird. Für das Haushaltsjahr 2024 werden dann die konkreten Mittel ausgewiesen.

Als Träger der neuen Kindertagesstätte fungiert die Lebenshilfe SÜW, die im Haus unter anderem therapeutische Angebote für alle dort betreuten Kinder verankern möchte. Entstehen wird der Neubau auf einer Freifläche hinter der Berufsbildenden Schule (BBS). In der Stadt gibt es bereits vier Kitas, die in kommunaler beziehungsweise kirchlicher Trägerschaft sind und zusammengerechnet rund 300 Mädchen und Jungen betreuen.

Waldkita soll endlich starten

Mit Blick auf die Kosten äußerte Matthias Bär (FWG) den Wunsch nach mehr Unterstützung durch das Land, seien doch bislang nur 170.000 Euro an Zuschüssen für das Projekt vorgesehen. Die Förderung des Landes richtet sich bei solchen Vorhaben an die Anzahl neu geschaffener Plätze.

Die Stadt Edenkoben wird dieses Jahr insgesamt 2,6 Millionen Euro ausgeben, jedenfalls für Projekte, die sich vorgenommen hat. Rund 951.000 Euro sind dabei für Maßnahmen und Anschaffungen im Bereich der Kindertagesstätten vorgesehen, unter anderem für den Kauf und die Ausstattung eines Bauwagens, der für die zur Kita Kugelstern neu dazugehörige Waldgruppe benötigt wird, welche nach Verzögerungen auf einem Gelände nahe des Friedensdenkmals betreut werden soll.

Lärmschutzwand soll 180.000 Euro kosten

411.000 Euro stehen für den Unterhalt der öffentlichen Gebäude bereit, 250.000 Euro für die laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen, unter die die Fahrbahnsanierung und Beseitigung von Unterspülungen in der Straße Am Bachweg fallen. Geplant ist auch die Sanierung der Pädelscher, der Verbindungswege in der Stadt. Dazu hatte die CDU bereits angeregt. Deren Fraktionschef Alois Wintergerst betonte, wie wichtig generell der Ausbau von Straßen für die Zukunft der Stadt sei. Rund 200.000 Euro sind für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf moderne LED-Technik eingestellt. Die Lärmschutzwand, die auf der Alla-Hopp-Anlage errichtet werden soll, schlägt mit 180.000 Euro zu Buche. Eine eventuell ins Auge gefasste Einzäunung der Spiellandschaft lehnt die SPD strikt ab. Hans Voss sagte: „Die Anlage muss für alle, vor allem auch für die Kinder und Jugendlichen, frei zugänglich bleiben.“

Geringere Pro-Kopf-Verschuldung

Am Ende des Jahres wird sich der Schuldenstand der Stadt auf 5,6 Millionen Euro belaufen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 834 Euro entspricht, rund 50 Euro weniger als noch Ende vergangenen Jahres.

Nicolas Palmerini (FDP) mahnte an, dass die im Gremium gefassten Beschlüsse künftig schneller umgesetzt werden müssen und die Edenkobener auch schnell sehen sollten, dass etwas passiert und dass es in der Stadt vorangeht.