Die Stadt Annweiler möchte den Kirchturm der Stadtkirche gemeinsam mit den Bürgern in neuem Licht erscheinen lassen. Der 1318 errichtete Turm ist ein markantes Wahrzeichen der Trifelsstadt. Dem für Kultur zuständigen Beigeordneten Benjamin Burckschat schwebt vor, den historischen Turm für Besucher auch von innen erlebbar zu machen. Die Kulturstiftung der Stadt möchte nun einen ersten Impuls für die Öffnung und Belebung des Turmes geben. Zunächst sollen die defekte Turmuhrbeleuchtung repariert sowie die elektrische Anlage und das Läutewerk ertüchtigt werden. Doch dafür fehlt der finanziell angeschlagenen Stadt das Geld. Rund 38.000 Euro sind erforderlich. Die Kulturstiftung könne diesen Betrag nicht alleine aufwenden, so Burckschat, der im Namen der Stadt und der evangelischen Kirchengemeinde die Bürger aufruft, dafür zu spenden. In diesem Jahr soll das mögliche Öffnungskonzept bei einem offenen Workshop erarbeitet werden.

Spendenkonto

Kulturstiftung, Verwendungszweck „Kirchturm“, Iban: DE47 5485 0010 0135 4311 04, Sparkasse Südpfalz.