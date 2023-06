Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Johannesbrunnen an der Wanderstrecke zwischen dem Totenkopf und dem Forsthaus Heldenstein wurde 1911 von dem wohlhabenden Maikammerer Bürger Johann Stachel gespendet. Fünf seiner Urenkel haben die Brunnenanlage nun überarbeitet und eine Sitzecke erneuert. Seit 1971 liefert die Quelle des Brunnens das Wasser für die Totenkopfhütte. Doch das wird bald nicht mehr nötig sein.

„Der Günter hat gesagt, wir müssen da was machen“, erzählte Otto Stachel am Sonntag bei einer kleinen Feier an dem Brunnen. Otto und Günter Stachel sind Großcousins,