Eine wichtige Verkehrsader in der Südpfalz wird früher befahrbar sein als gedacht. Die Arbeiten in Edesheim liegen vor dem Zeitplan. Autofahrer sehen trotzdem rot, und zwar wegen einer neuen Verkehrsregelung.

Ein Langzeitprojekt in der Südpfalz geht in die heiße Phase. Und diese wird wider erwartend kürzer ausfallen. Denn die Bauarbeiter haben den nächsten und damit auch letzten Teil der Edesheimer Ortsdurchfahrt bereits in Angriff genommen und damit mindestens einen Monat früher als geplant. Sie bauen dort das letzte Stück der Staatsstraße aus, genauer gesagt den Abschnitt zwischen der Frühmesser-Tankstelle und der Vinothek am südlichen Ortseingang. Dabei bringen sie in diesem Zuge auch die Gehwege und die Kanäle im Untergrund auf Vordermann, weshalb auch die Gemeinde und die Verbandsgemeindewerke am 3,8 Millionen Euro teuren Projekt am 3,8 Millionen Euro teuren Projekt finanziell beteiligt sind.

Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) werden die Arbeiten am nördlichen Ende der Staatsstraße im August und damit ein oder zwei Monate früher beendet sein. Dann wird die Nord-Süd-Verbindung zwischen Landau und Edenkoben, welche noch bis zu Beginn der Arbeiten im Sommer 2021 im Schnitt täglich von 11.000 Fahrzeuge befahren wurde, wieder uneingeschränkt nutzbar sein.

Einbahnstraße wird zur Sackgasse

Bis dahin müssen Verkehrsteilnehmer einen größeren Bogen um die Baustelle mache, nachdem sie bis zuletzt die Straße Kirchberg in Höhe des Rathauses in Richtung Ortsschild befahren konnten und von dort weiter nach Landau und Umgebung kamen. Nun gibt es kein Durchkommen. Die Straße, die vorübergehend eine Einbahnstraße war, ist eine Sackgasse. Die großräumige Umleitung erfolgt ab Landau über die A65 bis zur Anschlussstelle Edenkoben und umgekehrt.

So weit, so gut. Allerdings gibt es eine Stelle in der Staatsstraße, mit der Autofahrer nach dem erfolgten Ausbau unzufrieden sind. Und zwar betrifft das die Kreuzung im nördlichen Bereich der Ortsdurchfahrt, in Höhe der Total-Tankstelle, wo in die Rhodter Straße abgebogen werden kann. Dort wird der Verkehr nach dem erfolgten Ausbau neuerdings mit einer Ampel geregelt. Nach Angaben des LBM war diese Änderung nötig, weil es für die vom Haardtrand kommenden Verkehrsteilnehmer schwierig war, in die Staatsstraße einzubiegen. Gerade zu Stoßzeiten sowie an Wochenenden, wenn der Ausflugsverkehr stark zunimmt, erläutert die Behörde auf Anfrage der RHEINPFALZ. Auch wegen der schlechten Sichtverhältnisse dort.

Wie lange eine Ampel grün zeigen muss

Nun aber ärgern sich Autofahrer, die ihrer Ansicht nach in der Staatsstraße zu oft vor einer roten Ampel stehen. Und wenn sie auf Grün schalte, springe sie schnell wieder auf Rot. Deren Frust hat auch Ortsbürgermeisterin Sigrid Schwedhelm-Scheiner (FWG) mitbekommen. Die Ampelschaltung sei allerdings bereits überprüft und für in Ordnung befunden worden, teilt sie mit. Die Ampelschaltung soll aber noch einmal in der Hauptverkehrszeit beobachtet werden. Und laut LBM wird nachjustiert, wenn erforderlich.

Fakt ist, dass die Anlage mithilfe von Detektoren und abhängig vom Verkehrsaufkommen reagiert. Bedeutet: Wenn auf der Nebenrichtung, also in der Rhodter Straße, ein wartendes Fahrzeug erfasst wird, schaltet die Hauptrichtung „schneller“ auf rot, heißt es aus der LBM-Dienstelle in Speyer. Auch interessant zu wissen: Die Grünphase einer Ampel muss mindestens fünf Sekunden dauern, abhängig vom Verkehrsstrom kann sie individuell erhöht werden.

Info

Infos zur Baumaßnahme gibt es im Mobilitätsatlas online unter www.verkehr.rlp.de.