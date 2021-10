Am Donnerstag wird mit dem dritten Bauabschnitt der Staatsstraße unter Vollsperrung begonnen, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer.

Der zweite Bauabschnitt der Gemeinschaftsmaßnahme des LBM, der Verbandsgemeinde-Werke Edenkoben und der Ortsgemeinde Edesheim kann planmäßig bis Ende dieser Woche fertig gestellt werden. Im jetzt anstehenden dritten Abschnitt ist der Ausbau der Fahrbahn, des Gehweges sowie die Verlegung der Wasserleitung von der Zufahrt Weingut Anselmann über die Kreuzung Rhodter Straße bis zur nördlichen Tankstellenzufahrt geplant. Je nach Witterung wird dieser Bauabschnitt bis Jahresende fertig gestellt.

In diesem Abschnitt ist die Zufahrt der Anlieger über die Rhodter Straße bis zur Kreuzung möglich. Die südliche Zufahrt über die Staatsstraße ist bis zur Tankstelle möglich. Die ausgeschilderte großräumige Umleitung erfolgt ab Landau von der B10 kommend über die A 65 bis Edenkoben und der K6 auf die L516 in Edenkoben und umgekehrt. Die örtliche Umleitung erfolgt von Neustadt kommend in Edenkoben über die K 6 nach Venningen und weiter über die L 542 bis zur L 507 bei Großfischlingen nach Edesheim und umgekehrt.

Die Gesamtbaukosten für den rund 1100 Meter langen Ausbau betragen rund 3,8 Millionen Euro.