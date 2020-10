Die Online-Weinprobe in St. Martin geht in die dritte Runde. Am Samstag, 7. November, lädt die Tourist-Info zum „Winestream 3.0“ auf Facebook ein. 150 Genusspakete wurden schon verkauft.

„Die Rückmeldungen der letzten beiden virtuellen Weinproben waren fantastisch“, freut sich Ortsbürgermeister Timo Glaser über die gelungene Aktion. Er ist sich sicher, dass auch die nächste Liveübertragung aus der Kulturscheune am 7. November ab 20.15 Uhr wieder zahlreiche Zuschauer anzieht. Insgesamt 600 Weinpakete habe man im April und August verkauft - und aktuell schon 150 Bestellungen für den anstehenden „Winestream“ erhalten.

Erneut wird es Christian Hormuth sein, der als Moderator sieben Weine präsentiert und die Winzer in kurzen Interviews vorstellt. Musikalisch wird das Programm von den „Daachlöhnern“ umrahmt. Wie es in der Ankündigung der Tourist-Info heißt, sei diesmal bei der Facebook-Verkostung auch ein Wein aus St. Martins Partnergemeinde Chassagne-Montrachet mit dabei.

Das Weinpaket mit sieben Flaschen wird um einen Universalmagnet aus Fassholz sowie um ein Glas mit saisonalem Feigensenf ergänzt. Es kostet 65 Euro (60 Euro bei Abholung). Zusätzlich kann für 29,99 Euro eine Käseplatte der Hungener Käsescheune bestellt werden. Bestellungen werden bis zum 31. Oktober angenommen. Weitere Informationen gibt die Tourist-Info unter Telefon 06323/5300 oder per E-Mail an tourismus@sankt-martin.de.