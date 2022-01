Mitarbeiter des Stahlservicecenters des Konzerns Acelor Mittal in Edenkoben haben ihrer Forderung nach einem Kollektivvertrag mit der IG Metall mit einer morgendlichen Aktion vor dem Firmensitz Ausdruck verliehen. „Die Arbeitnehmer in Edenkoben werden weiterhin für ihre berechtigten Forderungen nach kürzeren Arbeitszeiten, transparenten Eingruppierungen mit fairen Leistungsentgeltregelungen und garantierten Sonderzahlungen sowie der Einführung einer Altersteilzeitregelung Druck machen“, heißt es in der Presseerklärung. Der Arbeitgeber in Edenkoben halte bislang an der Verdi-Tarifbindung im Groß- und Außenhandel fest, was für die rund 60 Beschäftigten in der Südpfalz unter anderem wegen der längeren Arbeitszeit nicht mehr hingenommen werden möchte.