In allen drei Orten der Verbandsgemeinde Maikammer wird am Samstag, 30. Juli, dem Springkraut zu Leibe gerückt: Der Eindringling wird mit Hilfe von engagierten Bürgern bekämpft. Jeder kann mitmachen.

Eingeschleppte Tier- und Pflanzenarten bedrohen auch in Deutschland die Biodiversität. Problematisch wird es, wenn sich invasive Arten stärker ausbreiten als einheimische und diese im schlimmsten Fall verdrängen. Eine Pflanze, die sich immer stärker ausbreitet, ist das Drüsige Springkraut. Aus dem Himalaya gelangte die Art als Gartenpflanze nach Deutschland. Durch den „Sprung über den Gartenzaun“ hat sich das Springkraut auch in der VG Maikammer, insbesondere entlang der Bäche, stark ausgebreitet. Deshalb sind alle Bürger aufgerufen, bei gemeinsamen Aktionen das überhandnehmende Springkraut mit der Wurzel zu entfernen. Der Bauhof holt die Abfälle an den Sammelstellen ab. Langärmelige Kleidung und festes Schuhwerk werden empfohlen. Ab 12.30 Uhr sind alle Helfer zu einem kleinen Vesper vor dem Rathaus in Maikammer eingeladen.

Treffpunkte

Kirrweiler: 9.30 Uhr, Parkplatz Bruhlweg (Anmeldung: klimaschutzpaten@kirrweiler.de),

Maikammer: 9.30 Uhr, Ende Hohlweg/Kreisel Richtung Diedesfeld (franziska.kluepfel@vg-maikammer.de)