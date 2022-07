Bei den Kulturtagen an der Südlichen Weinstraße soll das seit 2013 durch die Südpfalz und das Elsass tourende Galerie mobil, ein zu einem Galerieraum umgebauter Übersee-Container, im Zuge einer künstlerischen Spray-Aktion neu gestaltet werden.

Der Verein zur Förderung von Kunst und Kultur an der Südlichen Weinstraße ruft Schulklassen, freie Jugendgruppen und Jugendliche zur Teilnahme auf. Wie Landrat Dietmar Seefeldt berichtet, konnte der international bekannte „Bananen-Sprayer“ Thomas Baumgärtel für die Aktion gewonnen werden.

Eingereicht werden können farbige Skizzen und Entwürfe im Din-A4-Format. Eine Jury wird eine Auswahl der Entwürfe und Ideen treffen, die bei einer zweitägigen Spray-Aktion am 10. und 11. September zu einer Gesamtkomposition zusammengefügt werden. Die Kosten für Farben und das erforderliche Material werden vom Verein übernommen.

Die ausgewählten Entwürfe werden anschließend als Ausstellung in der Galerie mobil präsentiert. Die Bewerbungen können bis 12. August entweder per E-Mail an Andrea.Linnenfelser@suedliche-weinstrasse.de oder postalisch an die Kreisverwaltung geschickt werden. Die Maße des Bildes auf dem Container und die voraussichtlichen Materialkosten sind rückseitig auf den Entwürfen zu vermerken.