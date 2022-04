In der Verbandsgemeinde Edenkoben sind aktuell rund 90 Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht. Das teilt der erste Beigeordnete, Eberhard Frankmann (CDU), auf Anfrage der RHEINPFALZ mit.

Für die Betroffenen werden seit dieser Woche Sprachkurse angeboten, für die aktive und pensionierte Lehrer mit ukrainischen und russischen Sprachkenntnissen zur Verfügung stehen. Der Unterricht sei an zwei Tagen im katholischen Pfarrhaus, sagt Frankmann. Wenn der Bedarf da sei und weitere ehrenamtliche Dozenten dazukommen, soll das Angebot ausgeweitet werden. Das steht nach dem jüngsten Austausch zwischen Mitgliedern des Flüchtlingskreises fest.

In dieser Gruppe wirkt ein Großteil jener Menschen mit, die in der VG in dem Verein Flüchtlingshilfe Mitglied waren. Dieser hatte sich zur Zeit der Flüchtlingsbewegung 2016 gegründet, im vergangenen Sommer löste sich der Verein mangels Anfragen von Geflüchteten auf. Wie Frankmann berichtet, soll die neue Runde alle 14 Tage zusammenkommen und sich über die aktuelle Situation austauschen.

Einen Überblick über die Bedürfnisse der Zugewanderten erhält die Verwaltung unter anderem durch Ehrenamtliche, die eine Whatsapp-Gruppe für Geflüchtete eingerichtet haben, damit sich diese untereinander vernetzen und helfen. Auch Gastgeber von Geflüchteten sollen in einer eigenen Gruppe über das Smartphone bald schneller in Kontakt treten können.

Info

Die Verbandsgemeinde-Verwaltung kann in Sachen Geflüchteten Hilfe per E-Mail an asyl@vg-edenkoben.de kontaktiert werden. An diese Adresse können sich beispielsweise Interessierte melden, die ehrenamtlich mithelfen möchten.