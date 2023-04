Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg boomte die Gründung von Fußballvereinen. Auch in Klingenmünster legten 45 sportbegeisterte Männer am 7. September 1946 in einem Gasthaus den Grundstein für den Sportverein Klingenmünster. Am Samstag feiern die Nachfolger der Gründervater das 75-jährige Vereinsjubiläum – coronabedingt nur in kleiner Runde.

„Eigentlich waren von Januar bis September Jubiläumsaktivitäten geplant, nur wenige davon konnten wir umsetzen, wie zum Beispiel den Bau und die Aufstellung