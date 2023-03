Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Früher wurde auf dem Sportplatz in Böchingen gegen den Ball getreten. Heute wird auf dem Gelände Sonnenenergie in grünen Strom umgewandelt. Ist das private Projekt ein Modell für andere Kommunen?

Auf Satellitenaufnahmen im Internet ist das Gelände in der Straße Am Woogdamm, am westlichen Ende der Gemeinde Böchingen, noch als Brachfläche zu sehen. Dort wurde einst