Laufend Gutes tun – unter diesem Motto steht einmal mehr der jährliche Sponsorenlauf zugunsten der Arbeit im Haus der Familie am Samstag, 21. September, in Bad Bergzabern. Worum geht’s? „Unter unserem Dach gibt es viele Projekte, die dazu da sind, Menschen zu unterstützen und Menschen zusammenzubringen“, sagt Helga Schreieck, Leiterin des Hauses der Familie. Als Beispiele nennt sie unter anderem das Möbellager, die Beratung und Begleitung von Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund, den Kinderchor- und den Jugendchor. „Um all diese Herausforderungen gut zu bewältigen, sind wir neben den Geldern, die wir aus Projektförderungen des Landes bekommen, vor allem auch auf Spenden angewiesen.“ Genau dafür ist der Sponsorenlauf da. Teilnehmer suchen sich einen Sponsor, der entweder für jede gelaufene Runde oder pauschal einen Betrag spendet. Auf die fleißigsten Läufer warten Preise. Mitmachen kann jeder. Gestartet wird am Samstag um 11 Uhr auf dem Marktplatz in Bad Bergzabern. Wer sich anmelden möchte, sollte etwas vor der Startzeit kommen. „Wer es um 11 Uhr noch nicht schafft, kann gerne auch später starten, gelaufen wird bis 14 Uhr“, erklärt Schreieck.