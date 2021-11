Die Arbeiten auf dem Spielplatz in Freimersheim werden ab Mitte November fortgesetzt. Dies kündigte Ortschef Daniel Salm (FWG) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates an. Die Anlage wird seit Oktober umgestaltet, derzeit ruht jedoch das Projekt. Nach Angaben von Salm werden rund 50.000 Euro investiert, unter anderem in neue Attraktionen, darunter ein Baumstammmikado und ein Bodentrampolin. Auch neue Bäume werden bis Jahresende gepflanzt, um das Gelände attraktiver zu gestalten, und damit an heißen Tagen Schattenplätze vorhanden sind.