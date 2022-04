Der Spielplatz in Weyher soll ein neues Gewand bekommen. Mit der Umgestaltung wurde die Firma KS Bau & Grün aus Rhodt zum Angebotspreis von rund 18.200 Euro beauftragt. Für die Finanzierung stehen mehrere Spenden zur Verfügung. So stellt der Speyerer Arzt Thomas Muth 3000 Euro aus der Impfaktion in Weyher am 13. Januar 2022 bereit. Eine Sammelaktion bei den im Ort durchgeführten drei Impfaktionen brachte rund 670 Euro ein. 200 Euro spendet die Ritterapotheke in Edesheim, die bei der Impfaktion am 12. Dezember 2021 die Ausstellung der digitalen Impfausweise übernahm. Cornelia Klein, Schwiegertochter des Beigeordneten Robert Klein, beteiligt sich ebenfalls mit 200 Euro an der Umgestaltung. Des Weiteren wird der Gemeinderat auf die Auszahlung seiner Sitzungsgelder für das Jahr 2021 verzichten und diesen Betrag dann ebenfalls der Spielplatzgestaltung zukommen lassen.