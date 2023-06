Das Kreisjugendamt Südliche Weinstraße veranstaltet am Sonntag, 25. Juni, sein großes Spielfest in Kooperation mit dem Team Bananenflanke Südpfalz und der Spielvereinigung 1920 Bad Bergzabern (SpVgg). Ort des Geschehens ist das Sportgelände der SpVgg in der Theodor-Heuss-Straße 3 hinter dem Schulzentrum. Beginn ist um 11.30 Uhr, das Ende ist für 18 Uhr geplant. Landrat Dietmar Seefeldt und Erster Kreisbeigeordneter Georg Kern laden alle Kinder mit Familien sowie Freundinnen und Freunde ein. Auch dank zahlreicher Mitwirkender sei das Programm sehr vielfältig. Gegen Hunger und Durst wird es ebenfalls Angebote geben, sodass Kinder und ihre Angehörigen den ganzen Sonntag beim Spielfest verbringen können, wenn sie möchten.

Viele Attraktionen

Vor Ort gibt es Angebote der Jugendfeuerwehr, der Polizei, des Jugendrotkreuzes, der DRK-Wasserwacht, des THW, der Jugendpflege der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern, der kirchlichen Verbände, vom Haus der Familie, eine Kletterwand, Basteln, Hüpfburgen, Mitmachtheater, Zauberei und mehr. Zudem spielt die Bananenflankenliga ein Fußball-Turnier. Für Speisen, Getränke und Kuchen sorgt die Spielvereinigung 1920 Bad Bergzabern. Das Fest wird mit einem ökumenischen Gottesdienst um 11.30 Uhr eröffnet. Die Spiele der Bananenflankenliga beginnen um 12.30 Uhr. Für die Anreise mit dem ÖPNV bieten sich die Haltestellen Bad Bergzabern, Marktplatz und Bad Bergzabern, Schulzentrum an.