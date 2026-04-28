Das Ende der Tunnelsperrung auf der B10 bei Annweiler ist in Sicht – oder doch nicht? Angekündigt war seitens des Landesbetriebs Mobilität (LBM) jedenfalls, dass die am 27. Februar begonnen Arbeiten zehn Wochen dauern werden – also bis zum Wochenende 8. bis 10. Mai. Doch auf den digitalen Infotafeln war ein ganz anderes Enddatum zu lesen, nämlich der 17. Mai – ein Fehler, wie die Behörde einräumen musste. Jetzt kursiert unter den Anwohnern an der Umleitungsstrecke in Annweiler, Rinnthal und Sarnstall das Gerücht, die Sperrung dauere deutlich länger. Dem widerspricht Martin Schafft. „Derzeit gibt es keine Verzögerungen“, teilt der Leiter der LBM-Dienststelle Speyer auf RHEINPFALZ-Nachfrage mit. „Geplant ist nach wie vor, am 10. Mai die Tunnelstrecke wieder für den Verkehr zu öffnen.“ Insofern können die von der Umleitung Geplagten aufatmen. An anderer Stelle hat Schafft aber keine guten Nachrichten für sie: Die geschundene Fahrbahn in den Ortsdurchfahrten wird vorerst nicht saniert. Das sei nicht im Investitionsplan und dem aktuellen Bauprogramm des Landes enthalten, erklärt Schafft. „Daher sind Aussagen zu einer Sanierung derzeit nicht möglich.“ Nach Ende der aktuellen Arbeiten im Tunnel werde die Strecke begutachtet.