Die B10 ist das Sorgenkind der Polizei Annweiler. Dort kracht es besonders oft. In den Tunneln gingen die Unfälle 2023 deutlich zurück. Allerdings waren diese auch lange gesperrt – wie aktuell wieder.

Seit Donnerstag sind zwei der vier B10-Tunnel zwischen Rinnthal und Annweiler voll gesperrt. Grund: ein Wasserrohrbruch. Und es dauerte nur wenige Stunden, bis der erste Auffahrunfall im Barbarossatunnel passierte, bis in den sich ein Rückstau gebildet hatte. Die Tunnelgruppe der vielbefahrenen Ost-West-Tangente zählt zu den „besonderen Verkehrsschwerpunkten“ der Polizei Annweiler, wie Florian Herder berichtete, der in Vertretung die Leitung der Wache von Matthias Schwartz übernommen hatte. Aktuell ist die Stelle vakant. Trotzdem zeigt die Statistik für 2023 Erfreuliches: Die Unfallzahlen in den vier Röhren gingen im Vergleich zum Vorjahr von zehn auf vier zurück. Dabei waren an drei beziehungsweise einem ein Lkw beteiligt. Im Corona-Jahr 2021 beispielsweise gingen noch fast alle der acht Unfälle auf das Konto von Truckern.

In die gesunken Zahlen mit hineinspielen dürfte aber auch, dass die Tunnelgruppe im vergangenen Jahr über lange Zeit gesperrt war. Über zehn Wochen wurde der Verkehr im Sommer wegen Sanierungsarbeiten von der Bundesstraße in die umliegenden Dörfer gedrückt. Und kurz darauf mussten die Tunnel wieder für vier Tage dicht gemacht werden, weil die Technik streikte. In den Anliegergemeinden, durch die der Umleitungsverkehr gepresst wird, herrscht in solchen Zeiten eine Stimmung zwischen Ärger und Resignation. So auch aktuell wieder.

Sperrung wohl bis Ende der Woche

Denn seit dem Defekt an der Löschwasseranlage im Staufertunnel wird der Verkehr über Rinnthal und Sarnstall umgeleitet. Und auch die benachbarten Dörfer kriegen zuhauf Umleitungsverkehr ab, wie Stimmen aus Spirkelbach und Wilgartswiesen berichten. Fernfahrer, die sich nicht an die großräumige Autobahn-Umleitung halten, und Raser, die das Tempo-30-Limit nicht schert, sind eine besondere Belastung für die Anwohner. Deswegen appellieren diese regelmäßig an LBM und Polizei für mehr Sicherheit auf der Strecke zu sorgen.

Noch am Donnerstagabend hatte der stellvertretende Ortsvorsteher von Sarnstall, Gernot Neuer, ein Schreiben an die Verkehrsbehörde verfasst und Vorkehrungen aufgelistet, die aus seiner Sicht noch erfüllt werden müssten. Einem zusätzlichen Tempo-30-Schild Richtung Lug kam der LBM am Freitag gleich nach, andere Forderungen wie die aufgemalte 50 auf der Straße durchzustreichen oder stabile Auffahrbarrieren für die Gehwege anzubringen, da die rot-weißen Baken bei jeder Berührung umklappten und nichts brächten, blieben unerfüllt, wie Neuer am Wochenende berichtete. „Dies zeigt wieder auf deutlichste Art, wie ernst es dem LBM mit dem Schutz der anwohnenden Bevölkerung ist.“ Dieser rechnet damit, dass die Sperrung nicht vor Donnerstag beendet werden kann.

So reagiert LBM auf Kritik aus Anliegerdorf

Zudem habe die Landesbehörde die betroffenen Orte weder am Donnerstag von der Sperrung unterrichtet noch ihm auf sein Schreiben eine Rückmeldung gegeben, ärgert er sich über die Kommunikationspolitik. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ äußert der LBM am Montag, dass abhängig vom Reparaturumfang und der Dauer der Arbeiten „gegebenenfalls noch Anpassungen an der Ausschilderung der örtlichen Umleitung erfolgen“ werden und Neuer auf seine Nachricht noch eine eigene Antwort erhalten werde.

Insgesamt blieb die Unfallzahl auf dem Südpfälzer B10-Abschnitt übrigens 2023 auf gleichem Niveau wie im Vorjahr. Und im gesamten Zuständigkeitsbereich der Wache sank die Verkehrsunfallzahl sogar leicht. Allerdings geht eine Kurve steil nach oben – und das seit vielen Jahren: Deswegen ist die Hauptunfallursache mittlerweile überhöhte Geschwindigkeit. Durch Rasen passierten im Trifelsland 2023 sage und schreibe 31 Unfälle mehr (+ 44 Prozent) als im Jahr zuvor.