Diana Lean aus Klingenmünster ist eine Frau der Tat. Sie klagt nicht über das Elend der Welt, sondern hilft Menschen in Not. So hat sie einer armen indischen Familie zu einem Haus verholfen. Ein kleines Wunder, das dank der Spenden aus der Region möglich war.

Die 71-jährige Diana Lean, die schon seit vielen Jahren in Deutschland lebt, ist in Kerala im Süden Indiens in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Und immer wieder zieht es sie dorthin