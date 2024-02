Landrat Dietmar Seefeldt sitzt am 29. Februar ab 17 Uhr eine Stunde lang für den guten Zweck an der Kasse im Edeka-Markt in Birkweiler. Die Stiftung der Sparkasse Südpfalz wird die Summe aller Einnahmen, die über den Scanner der Landrat-Kasse gehen, spenden. Die Kissel Stiftung wird den kassierten Betrag großzügig aufrunden, heißt es in der Mitteilung der Kreisverwaltung. Die Erlöse gehen dieses Mal an die Tafel in Annweiler.