Knapp 3050 Euro kamen bei einer Spendenaktion zusammen, die die Jugendlichen aus Schweighofen am Wochenende selbst auf die Beine gestellt haben. Das Geld kommt der „Aktion Deutschland Hilft“ für die Ukraine zugute. „Die Motivation kam bei mir durch die erschreckende Situation in der Ukraine“, berichtet Nils Friedmann, „und der Gedanke ließ mich nicht mehr los: Was kann ich tun, um helfen zu können?“ Als dann das örtliche Unternehmen Friedmann Reisen für einen Hilfstransport mit einem Bus nach Polen fuhr, war das für ihn der Anstoß, eine Spendenaktion ins Leben zu rufen.

Ähnlich wie ein kleines Dorffest sollte es sein, war der Gedanke. Schnell konnte Nils Friedmann eine Gruppe befreundeter Jugendlicher aus Schweighofen und Umgebung für die Idee begeistern. Edeka Paul und Flammkuchen Wegmann unterstützten die Initiatoren mit Verpflegung, Weingut Stefan Fischer mit Wein. Viele Kuchen wurden gebacken und gespendet. Die Frauengemeinschaft spendete Kuchenplättel und Servietten, der Kulturring stellte die Räume und Dekorationen zur Verfügung. Am Samstag füllte sich nicht nur der Platz vor der Kulturhalle, sondern auch die aufgestellte Spendenbox.