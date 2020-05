„Nicht von Corona unterkriegen lassen“ heißt es bei den Initiatoren des Kongo-Hilfsprojekts Keep Smiling. Der ausverkaufte Spendenabend in Großfischlingen am Samstag, 16. Mai, geht nun doch über die Bühne: digital – mit Essen, Trinken, Kulturprogramm und Versteigerung.

Initiator Torsten Braun war geknickt, als zunächst alles abgesagt werden musste, warten doch die Menschen im Kongo auf Hilfe. „Wir haben die lange ersehnte Trinkwasseranlage zugesagt.“ 2019 hatte der Abend über 6000 Euro an Spenden eingebracht. Mittlerweile strahlt der umtriebige Pfälzer wieder. Dem digitalen Spendenabend nichts mehr im Wege.

Partyservice bringt Essen und Wein

Der Versteigerungshammer kann fallen wie geplant. Sponsoren haben allerlei Angebote gespendet, von Kunsthandwerk über einen exklusiven Nudelkorb bis zur Weinprobe. Dazwischen gibt es Erzählungen vom ersten Kongoprojekt – dem Bau einer Schule – sowie ein kleines Kulturprogramm mit Michael Konrad (RHEINPFALZ-am-SONNTAG-Kolumnist „Ich mään jo blooß“) und Chako Habekost. Der Partyservice Rohr & Fechter bietet ein Menu mit zwei Vorspeisen, drei Hauptgerichten und zwei Desserts zur Auswahl an. Es wird, nachhaltig verpackt in Gläsern, in einer Entfernung bis 20 Kilometer um Großfischlingen geliefert, inklusive einer Auswahl von vier Weinen. Teilnehmer brauchen einen PC mit Mikro.

Der Verein Keep Smiling unterstreicht, dass Hilfe dringend notwendig ist. Der bitterarmen Bevölkerung im Kongo fehlt es am Nötigsten: Transportwege, Wasserversorgung und Gesundheitswesen sind desolat. „Wir helfen, dass die Menschen so viel wie möglich selbst vor Ort machen können“, sagt Torsten Braun. Schule der Selbstständigkeit heißt folgerichtig der Partnerverein Budikadidi vor Ort.

