Ein riesiger Hubsteiger, ein gespanntes Netze und ein Turm, der plötzlich im Fokus steht: Am Geilweilerhof sorgt eine spektakuläre Sanierungsaktion für Aufsehen.

Der Geilweilerhof in Siebeldingen ist für seinen markanten historischen Turm bekannt. Viele Südpfälzerinnen und Südpfälzer konnten kürzlich beobachten, dass neben dem Wahrzeichen der Rebenzüchtungseinrichtung des Julius-Kühn-Instituts (JKI) ein großer Hubsteiger weithin sichtbar in den Himmel ragte. Der Grund: Der historische Turm, der seit 1896 die Landschaft prägt, musste gesichert werden, wie Institutsleiter Oliver Trapp auf Anfrage der RHEINPFALZ erklärte.

Aus dem Dachbereich waren wiederholt Teile herabgefallen. Holzstücke und Ziegel lösten sich und stellten eine Gefahr für Besucherinnen, Besucher und Mitarbeitende dar. Um die Verkehrssicherheit rund um den Turm wiederherzustellen, wurden die Dachflächen eingenetzt. Diese Maßnahme verhindert, dass Bauteile unkontrolliert herabfallen, betont Oliver Trapp.

Sicherheit hat Vorrang

Die Sicherungsarbeiten konzentrierten sich auf die Turmkuppel und das Dach. Beide Bereiche wurden mit einem speziellen Netz versehen, das sich optisch kaum vom Gebäude abhebt. Aus der Ferne ist die Sicherung nahezu unsichtbar.

Der oberste Teil des Turms wurde gesichert. Foto: Geilweilerhof/oho

Der rund 35 Meter hohe Turm wurde nach dem Vorbild des Altpörtels in Speyer errichtet. Der Turm ist das auffälligste Bauwerk auf dem Gelände und dient bis heute praktischen Zwecken: Während das Erdgeschoss als Nutz- und Lagerfläche verwendet wird, befindet sich in den oberen Etagen das Archiv des Instituts, sagt Oliver Trapp.

Bis zur großen Sanierung des Turms des Geilweilerhofes erfüllt nun das „unsichtbare“ Netz eine wichtige Schutzfunktion. Es ermöglicht die weitere Nutzung des Turms, ohne Risiken einzugehen, und erhält zugleich weitgehend das historische Erscheinungsbild.

JKI feiert 100-Jähriges

Das Julius-Kühn-Institut (JKI) blickt in diesem Jahr auf 100 Jahre Rebenzüchtung am Geilweilerhof zurück. 1926 hat der letzte private Besitzer, August Ludowici, sein im Gemeindebezirk Siebeldingen gelegenes Gut dem bayerischen Staat mit der Auflage überlassen, dort eine Rebenzucht und Versuchsstation einzurichten. So befindet sich heute auf dem Geilweilerhof das Institut für Rebenzüchtung. Und ein Teil des Instituts beschäftigt sich mit Pflanzenschutz im Obst- und Weinbau.

Weitere Informationen

https://geilweilerhof.eu/de/termine