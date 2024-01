Die SPD Südliche Weinstraße hat in ihrer Kreisvertreterversammlung in Gommersheim ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Kreistagswahl am 9. Juni nominiert. Angeführt wird die Liste von Torsten Blank, dem Fraktionsvorsitzenden der SPD-Fraktion im Kreistag und Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landau-Land. Ihm folgen Kathrin Flory, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern, und Alexander Schweitzer, Staatsminister und Landtagsabgeordneter.

Der Kreisvorsitzende Florian Funk führte aus: „Rheinland-Pfalz zeigt sich wirtschaftlich robust, doch gilt es, wachsam gegen die pessimistischen Narrative und die Gefahren durch rechtsradikale Strömungen vorzugehen. Wir stehen als Bollwerk gegen diese extremen Tendenzen.“

Derzeit hat die SPD neun der 42 Sitze im Kreistag inne. Auf den weiteren Plätzen folgen Anna Botham-Edighoffer, Erwin Welsch, Yildiz Härtel, Markus Sell, Marion Dreisigacker, Florian Funk, Sarah Thöne, Volker Christmann, Lena Kraus, Jörg Dähne, Inge Heimer, Hans Voss, Manuela Laub, Torben Kornmann, Stefanie Kaminski-Bender, James Rummel, Petra Fischerkeller, Jens Nord und Sylvia Groß. Die bisherigen Kreistagsmitglieder Wolfgang Schwarz und Hermann Bohrer treten nur noch auf den Plätzen 41 und 42 an. Die Sozialdemokraten sprechen selbst von einer vielversprechenden „Mischung aus etablierten Persönlichkeiten und jungen engagierten Südpfälzern“.