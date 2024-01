Die Mitglieder der SPD in Kapsweyer haben mit Heiko Angermeier (43) erstmals in der Ortshistorie einen eigenen Kandidaten für die Wahl zum Ortsbürgermeister vorgeschlagen. Über die offizielle Nominierung werde eine Mitgliederversammlung in den kommenden Wochen entscheiden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der gelernte Kommunikationselektroniker Angermeier sei bereits seit 16 Jahren als Gemeindearbeiter für den Ort tätig und „damit bestens mit den Belangen der Gemeinde und ihrer Bürger vertraut“. Als langjähriges aktives Vorstandsmitglied der örtlichen Feuerwehr und Vorsitzender des Musikvereins wisse er, was es bedeute, Verantwortung für seine Heimat zu übernehmen.

Angermeier wolle als unabhängiger Kandidat zusammen mit einem jungen und motivierten Team im Rücken für frischen Wind im Dorf sorgen und bisher ungenutzte Potenziale ausschöpfen. „Neue Wege gehen, Bewährtes fortführen und mit vollem Engagement für Kapsweyer eintreten“, nennt Heiko Angermeier seine Ziele.