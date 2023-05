Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erstmals seit 1994 präsentiert der SPD-Gemeindeverband Edenkoben wieder einen Kandidaten, der sich um des Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Edenkoben bewirbt. Bei der Nominierungskonferenz in Gommersheim bestimmten die Genossinnen und Genossen Robert Bonifatius Pister aus Rhodt als den Mann, der den Kampf gegen die Konkurrenz aufnehmen soll.

Roland Pister hörte davon, dass es aus den Reihen der SPD keinen Kandidaten für das Bürgermeisteramt gäbe, also fing er an, sich mit der Idee auseinanderzusetzen, seinen Hut in den Ring zu werfen. „Drei Wochen ist diese Idee in meinem Kopf gereift, bis ich mich dazu entschieden habe, meine Bewerbung einzureichen“, erzählt Pister. Wie ernst es ihm mit seiner Bewerbung ist, zeigt schon die Tatsache, dass er mit seinem Arbeitgeber bereits abgeklärt hat,

