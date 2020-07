SÜW. Die Öffnung der Schwimmbäder im Corona-Sommer wird für die Kommunen im Landkreis teuer. Zwischen 40.000 und 100.000 Euro soll die finanzielle Mehrbelastung betragen. Trotzdem haben sich die jeweiligen Verbandsgemeinden sowie die Ortsgemeinde Billigheim-Ingenheim für eine Öffnung entschieden. Die SPD fordert nun den Kreis auf, die Kommunen aus Mitteln der Corona-Selbsthilfe des Landes zu unterstützen.

Im März hat die Landesregierung den rheinland-pfälzischen Kommunen eine finanzielle Soforthilfe für coronabedingte Mehraufwendungen zur Verfügung gestellt. Pro Einwohner sind es 25 Euro, der Landkreis SÜW erhielt 2,7 Millionen Euro. In der jüngsten Sitzung des Kreistages informierte Landrat Dietmar Seefeldt (CDU), dass der Kreis bisher rund 1,1 Millionen Euro ausgegeben habe, die in direktem Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu sehen seien. „Also stehen noch 1,6 Millionen Euro der Corona-Selbsthilfe zur Verfügung“, sagt Torsten Blank, SPD-Fraktionsvorsitzender im Kreistag. Das Geld stehe ohne weitere Zweckbindung bereit. „Aber es ist genau für solche Fälle wie die Öffnung der Freibäder gedacht“, betont Blank, der nun dem Kreisausschuss einen entsprechenden Antrag vorgelegt hat.

Um zu einer einheitlichen Verfahrensweise zu kommen, schlägt die SPD einen Betrag von fünf Euro pro Bürger vor, was eine Gesamtsumme von rund 550.000 Euro und einen Betrag von 40.000 bis 110.000 Euro je Verbandsgemeinde ergibt. Die SPD bezieht in ihren Antrag auch andere zentrale Sport- und Freizeiteinrichtungen, etwa Alla-Hopp-Anlagen, mit ein, die mit erhöhtem Hygiene- und damit Kostenaufwand wieder geöffnet haben. „Alternativ können wir uns auch einen Festbetrag je Freibad beziehungsweise Einrichtung in vergleichbarer Höhe vorstellen“, so Blank. Ob und wann es Geld gibt, ist offen. Darüber müssen nun die zuständigen Gremien entscheiden.