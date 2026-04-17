Anlässlich des Dorfjubiläums wird in Bornheim ein Geschichtsweg eröffnet. Wie schon der Name verrät, sollen Spaziergänger Wissenswertes zur Historie des Ortes erfahren.

Die Gemeinde Bornheim feiert in diesem Jahr ihr 1050-jähriges Bestehen. Und für das Jubiläum haben sich Ortsvertreter zusammen mit Bürgern einige Aktionen überlegt, die sich nun im Veranstaltungsprogramm wiederfinden. Am Wochenende stand das Konzert des Kurpfälzischen Kammerorchesters Mannheim an, im Juni steigt nach vielen Jahren wieder ein Seifenkistenrennen.

Jürgen Behrendt dagegen ist es in Zusammenarbeit mit der Leiterin des Storchenzentrums, Jessica Lehmann, gelungen, etwas Nachhaltiges zu schaffen. Sie haben einen Geschichtsweg konzipiert, der etwa 700 Meter lang ist und von Ost nach West, von der Hauptstraße bis zur Mörlheimer Straße, führt. Der Weg am Hofgraben entlang werde schon rege von Spaziergängern mit Hunden genutzt, erzählt Behrendt. Auch Familien kennen den Pfad, da er an einem Spielplatz vorbeiführt.

Weg wird bald eingeweiht

Das Besondere an dem Weg ist, dass er den alten Ortskern von dem jüngsten Neubaugebiet Am Steinsteg trennt. Auch unter diesem Gesichtspunkt bot es sich an, diesen durch rund zehn Infotafeln aufzuwerten.

Auf dem Geschichtsweg, der Ende April eingeweiht wird, werden zehn große Infotafeln zu sehen sein, die auf beiden Seiten Wissenswertes zur Dorfentwicklung vermitteln. Was im Storchendorf nicht fehlen darf, sind Infos zur Rückkehr von Meister Adebar. Insgesamt 80 QR-Codes können Interessierte mit dem Smartphone abscannen, um weitere Texte, Bilder, zeitgenössische Musik und Audioaufnahmen zu den einzelnen Themen zu finden. Als Interviewpartner wurden Zeitzeugen aus dem Dorf gewonnen, wie Behrendt informiert. Sie berichten über das Leben in Bornheim, wie sie das in den vergangenen Jahrzehnten selbst erlebt haben. Kurz gesagt, lässt sich die Dorfgeschichte nun interaktiv erleben, und zwar in verschiedenen Sprachen. Die Texte gibt es in Englisch, Französisch und – der Barrierefreiheit wegen, der man sich auch im Storchenzentrum verschrieben hat – als Hörversion für Menschen mit einer Sehbehinderung.

Von Bilderausstellung zum Geschichtsweg

Impulsgeber für die Entwicklung des Geschichtsweges war Jürgen Behrendt. Wie er erfuhr, war eine Bilderausstellung im Dorfgemeinschaftshaus angedacht, um die Historie des Ortes zu beleuchten. Den Gedanken fand er nicht schlecht, aber zu kurzlebig. „Denn irgendwann werden die Bilder dann doch weggeräumt und geraten in Vergessenheit.“ So kam er letztlich auf die Idee, dieses Projekt anzugehen. In dem Ort, den der aus Hessen stammende Pfälzer 1985 durch seine Frau kennen und lieben gelernt hat.

Termin

Die Eröffnung des „Dauerhaften Geschichtsweges“ ist am Sonntag, 26. April, um 11 Uhr in Bornheim. Treffpunkt ist an der Ecke Hauptstraße/Dammgasse.