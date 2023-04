Die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau (SWW) und die Sparkasse Südpfalz weiten ihre Kooperation aus. Dadurch stehen Kunden der beiden Kreditinstitute an den Geldautomaten der jeweils anderen Bank mehr Funktionen kostenlos zur Verfügung als bisher.

Wenn die Bezahlung mit der EC-Karte auch immer mehr zum Standard wird, so kommt man doch an manchen Stellen nach wie vor nur mit Bargeld weiter. Ist der Geldbeutel mal wieder – abgesehen von Plastikkarten – leer, muss also der nächste Bankautomat angesteuert werden. Das wird dann zum Problem oder doch zumindest zum Ärgernis, wenn in der Nähe nur ein Automat eines Kreditinstituts steht, bei dem man nicht Kunde ist. Dann nämlich werden beim Abheben Gebühren fällig.

Bei der VR Bank SWW und der Sparkasse Südpfalz ist das schon länger nicht mehr der Fall. Bereits seit 2021 kooperieren die beiden Banken, wodurch Kunden der jeweils anderen Bank kostenfrei Geld an den Automaten holen können. Das heißt, es können insgesamt 67 Standorte von Dahn und Annweiler über Bad Bergzabern bis in den Raum Neustadt, Landau und Wörth mit 98 Automaten problemlos angesteuert werden, um den Geldbeutel zu füllen – egal, ob man eine VR-Bank- oder eine Sparkassen-Karte in der Hosentasche hat.

Einzahlen an allen Automaten gebührenfrei

Nun weiten die beiden Kreditinstitute die Kooperation bei ihrer Infrastruktur aus. Neben der Möglichkeit, an den Geräten der jeweils anderen Bank Geld abzuheben und weitere Funktionen wie beispielsweise die Kontostandsabfrage zu nutzen, können Kunden beider Institute nun auch ohne Gebühren Geld einzahlen. „Mit dieser Vertiefung der (...) Kooperation nehmen die Sparkasse und die VR Bank eine Vorreiterrolle ein“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Denn man gehöre deutschlandweit zu den ersten Häusern, die gebührenfreie Einzahlungen ermöglichen.

Neu ist die Funktion an sich nicht, wie VR-Bank-Sprecherin Carolin Schöffel auf RHEINPFALZ-Nachfrage erklärt. „Grundsätzlich war das auch vorher schon möglich, jetzt fallen aber die Gebühren weg“, sagt sie zur Einzahlung von Bargeld an den Automaten des jeweils anderen Kreditinstituts. Laut Schöffel ist das an 15 der 24 Automaten der VR Bank SWW möglich. Sparkassen-Sprecher Philipp Schneider berichtet von 49 der insgesamt 74 Geräte, an denen Einzahlungen möglich sind. Zusammengenommen kann der Service ab sofort also an 64 Geldautomaten in der Südpfalz und im Wasgau.

„Die Südpfalz wächst enger zusammen“, kommentiert der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Südpfalz, Bernd Jung, die Vertiefung der Zusammenarbeit. Man stelle dadurch die Bargeldversorgung der Kunden langfristig sicher, ergänzt VR-Bank-Chef Marco Kern.