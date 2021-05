„Südpfalz pflanzt Zukunft“ – so lautet der Name eines Wiederaufforstungsprojekts der Sparkasse Südliche Weinstraße. In mehreren Waldstücken in der Südpfalz sollen junge Bäume gepflanzt werden. 75.000 Euro stehen bereit. Und diese sind auf ganz besondere Weise zusammengekommen.

Das Projekt wurde nun offiziell in Herxheim gestartet, Landrat Dietmar Seefeldt lobte dabei besonders die Nachhaltigkeit des Vorhabens, das mit einem Zeitraum von zehn Jahren langfristig angelegt sei. „Wald zu schützen und dem Klimawandel anzupassen, ist Aufgabe von uns allen. Bäume zu pflanzen, ist ein sichtbares Zeichen von Verantwortung für künftige Generationen.“ Auch Herxheims Bürgermeisterin Hedi Braun betonte, wie wichtig ökologisches Handeln sei, denn das veränderte Klima mache auch dem Herxheimer Wald schwer zu schaffen.

Wieso die Sparkasse das Projekt ins Leben gerufen hat, berichtete Vorstandschef Bernd Jung: Auslöser sei eine alarmierende Zahl im Jahr 2019 gewesen. Mehr als 12,5 Tonnen Papier seien bei der Sparkasse Südliche Weinstraße allein für das Drucken von Kontoauszügen verbraucht worden. Mittlerweile sei es mittels der digitalisierten Bankgeschäfte gelungen, den Papierverbrauch um 30 Prozent zu reduzieren. Das Geld aus dieser Kostenersparnis wolle die Sparkasse nun in nachhaltige Umweltprojekte investieren, damit „unser Wald nicht weiter dem Klimawandel zum Opfer fällt“, sagte Jung. Zuerst wird im Herxheimer Gemeindewald aufgeforstet, danach sind Herxheimweyher und Rohrbach an der Reihe. Insgesamt stehen für eine Fläche von 2,5 Hektar 75.000 Euro Fördermittel der Sparkasse bereit.

3500 Bäume soll gedeihen

Forstamtsleiterin Ulrike Abel hob in Herxheim die Bedeutung des Waldes für Mensch und Tier hervor. Er sorge für sauberes Trinkwasser, gute Luft zum Atmen, schütze vor Lärm und sei Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten. „Er ist das schützende Kleid der Erde.“ Doch die Südpfälzer Wälder leiden laut Abel seit Jahren unter trockenen Sommern, schädlichen Käfern und Pilzen. So war auch jenes Waldstück in Herxheim, das nun wieder bepflanzt wurde, früher ein Eschenwald, der von dem heimtückischen Stängelbecherchen komplett zerstört worden war.

Die Männer vom Forst hatten nun diese 0,5 Hektar große Fläche gerodet und für die Neubepflanzung vorbereitet. 3500 Eichen und Hainbuchen sollen hier wachsen. Die Bäumchen werden gepflegt, bis sie sich selbst versorgen können. Dabei werden sie unter anderem mit Zäunen zum Schutz vor Wildverbiss geschützt werden.