Die Sparkasse Südpfalz baut eine neue Geschäftsstelle in Maikammer. Der Holzpavillon entsteht am südlichen Ortseingang. Warum das Geldinstitut trotz Online-Banking vor Ort präsent bleiben will.

Noch ist das Baufeld unmittelbar neben dem Parkplatz des Wasgau-Markts weitestgehend leer, doch bis zum Jahresende soll am Ortseingang von Maikammer die neue Geschäftsstelle der Sparkasse Südpfalz