An einem heißen Sommerabend noch ein leckeres Eis genießen. Aber Eisdielen und Eiscafés haben schon geschlossen. Was tun? In Bad Bergzabern gibt es die Lösung: Der erste Eisautomat weit und breit garantiert frostigen Genuss rund um die Uhr. Dabei war er zunächst als Notlösung gedacht.

Bad Bergzabern. „Der Corona-Lockdown hat bei mir schlaflose Nächte verursacht, da bin ich auf die Idee mit dem Eisautomaten gekommen“, erzählt Viktoria Wichtler.