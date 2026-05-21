Anwohner eines Edenkobener Wohnviertels wehren sich gegen Sozialwohnungen. Diese Haltung ist nicht nur asozial, sondern auch realitätsfremd.

Muss das denn hier sein? Ärger ist meist programmiert, wenn in einem Städtchen wie Edenkoben zwischen Einfamilien- und Doppelhäusern Mehrparteienhäuser entstehen sollen. Im Kurbrunnenweg stören sich die Anwohner aber nicht nur an der Größe der beiden geplanten Neubauten.

Die Anwohner haben zu viele Vorurteile

Sie gehen auch deshalb auf die Barrikaden, weil die Gebäude ausschließlich Sozialwohnungen beherbergen sollen. Sie befürchten, dass ihr Wohnviertel dadurch zum sozialen Brennpunkt wird. Problematisch ist aber nicht das Bauprojekt, sondern die Einstellung der Nachbarschaft.

Denn wer glaubt, dass mit sozialem Wohnungsbau Problemfälle eingeschleppt werden, verkennt die Realität. Diese günstigeren Wohnungen sind nötig, weil immer mehr Menschen aufgrund von Inflation und Co. darauf angewiesen sind.

Keine Assis, sondern Alleinerziehende

Diese Bauprojekte bringen also keine „Assis“ ins eigene Viertel, sondern neben Alleinerziehenden auch Pflegekräfte oder Handwerksgesellen. Also jene Menschen, die man sich sehnlichst wünscht, wenn man später auf ihre Hilfe angewiesen ist.

Wenn die Anwohner diese Menschen nicht als Nachbarn haben möchten, sollen sie auch nicht jammern, wenn sie später im Altenheim keine Hilfe mehr bekommen oder keinen Fachmann finden, der bei ihnen im Haus Kaputtes flicken kann.