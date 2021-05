Von weniger Straftaten, von mehr Rauschgiftdelikten, von weniger Wohnungseinbrüchen und von einer Aufklärungsquote von 56 Prozent gekennzeichnet ist die Kriminalitätsstatistik 2019 der Polizeiinspektion (PI) Edenkoben. Ein besonders interessanter Punkt: Sexualstraftaten von Jugendlichen.

Die Bilanz der Dienststelle in Edenkoben, die für die Verbandsgemeinden Edenkoben und Maikammer sowie die A 65 zwischen Haßloch und Rohrbach und den B-10-Abschnitt von Landau-Nord bis Birkweiler zuständig ist, weist 1402 Fälle aus. Das sind sieben weniger als im Jahr 2018. In der Verbandsgemeinde Edenkoben gab es allerdings mehr Verstöße gegen Recht und Gesetz, wo die Zahl von 1051 auf 1078 gestiegen ist. In der Verbandsgemeinde Maikammer dagegen ist sie im Jahresvergleich von 358 auf 324 gesunken.

Im Bereich der Polizei Edenkoben ist wie auf Bundes- und Landesebene erneut ein Rückgang der Wohnungseinbruchsdiebstähle zu verzeichnen, wie der stellvertretende PI-Leiter Michael Baron auf Anfrage berichtet. Nach 25 Fällen 2018 wurden im vergangenen Jahr 19 gemeldet. Dabei handelte es sich um vier Tageswohnungseinbrüche. Der Rest passierte bei Dunkelheit. „Bei Wohnungseinbrüchen entstehen nicht nur materieller Schäden, sondern auch psychische Schäden bei den Opfern“, so Baron. Durchwühlte Schränke, offenstehende Fenster, Chaos und Verwüstungen würden bei den Geschädigten noch lange nachwirken.

Teenager verschicken erotische Bilder

Gibt es Auffälligkeiten bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, wie es im Fachjargon heißt? Gegenüber dem Vorjahr sind in diesem Bereich fünf Taten mehr zu verzeichnen (jetzt 18). Zu dieser Steigerung tragen vor allem die sozialen Medien bei. Der Polizei macht vor allem „Sexting“ Sorge. „Sexting“ ist eine Wortschöpfung aus „Sex“ und „Texting“. Dabei verschicken Teenager über ihre Handys erotische Bilder und Videos von sich an jemand anderen, häufig an ihre Freundin oder ihren Freund. Allerdings bleiben die intimen Fotos oft nicht in den Smartphones der Verliebten, sondern gelangen auch an andere Jugendliche, wie bei einem Kettenbrief. Der ursprüngliche Absender kann nicht mehr kontrollieren, wer die Bilder sieht oder wo sie eingestellt werden. „Das kann für manche Teenager zur öffentlichen Bloßstellung führen. Im schlimmsten Fall werden die Jugendlichen in der Schule gemobbt. Hilfsangebote kann die Polizei liefern“, sagt Baron.

Unter dem Punkt Vermögens- und Fälschungsdelikte (Rückgang auf 256 Fälle) tauchen 201 Betrügereien auf. Dazu gehören auch falsche Polizeibeamte, die sich nach angeblichen Einbrüchen im Umfeld der angerufenen Personen um deren Ersparnisse und Wertgegenstände kümmern wollen. Die Polizei rät: Nicht unter Druck setzen lassen. Einfach auflegen und die Polizei informieren. Wie auch beim Enkeltrick, bei dem Unbekannte eine prekäre finanzielle Situation vortäuschen und Geld ergaunern wollen.

Schüler stellen Bild von Lehrer in Chat

Die Schulkriminalität ist im zweiten Jahr rückläufig (von 27 auf 23). Hierbei kam es zu Diebstählen von Smartphones, aber auch zu Handgreiflichkeiten während oder nach dem Unterricht auf dem Heimweg. Im vergangenen Jahr wurden auch Verstöße gegen das Kunst- und Urheberrecht gemeldet. In einem Fall hatte ein Schüler einen schlafenden Mitschüler im Chat veröffentlicht, obwohl dessen Zustimmung nicht vorlag. Oder: Ein Bild eines Lehrers wurde karikiert und im Chat veröffentlicht, ohne dass die Lehrkraft eingewilligt hatte. In beiden Fällen wurde Strafanzeige erstattet. Die Täter sind bekannt. Die Aufklärungsquote von 78 Prozent bedeutet einen neuen Rekord.

Rückläufig war die Gewalt in engen sozialen Beziehungen (von 59 auf 44). Ein Tiefstwert in den vergangenen Jahren. Die Aufklärungsquote wurde mit fast 96 Prozent angegeben. Zu 80 Prozent ging die Gewalt von einem Mann aus. Allerdings: Viele Fälle bleiben im Verborgenen, weil die Geschädigten Angst haben, sich bei der Polizei zu melden. Was alle Tatverdächtige überhaupt anbelangt, so waren 19 Prozent keine Deutschen und 22 Prozent Frauen. Der Anteil der 14- bis 21-Jährigen wird mit 15 Prozent angegeben, der von Senioren mit 12 Prozent. Bei der Häufigkeitszahl, die das Verhältnis zwischen Einwohnern und Straftaten ausdrückt, liegen der Wert im Vergleich zum Land Rheinland-Pfalz und im Polizeipräsidium im unteren Bereich.