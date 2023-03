Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Zerstörungen an der Ahr hat jeder noch vor Augen. Überall wo Wasser fließt, machen sich die Menschen Sorgen. Auch in Essingen, wo Inge Volz ein Grundstück am Hainbach besitzt. Weil der Bachlauf nicht gepflegt werde, befürchtet sie Überschwemmungen.

Das Sportgelände des VfL Essingen liegt direkt am Hainbach. In unmittelbarer Nachbarschaft führt eine kleine Brücke über den in diesen Tagen sanft dahinplätschernden