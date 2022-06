Normalerweise können Fahrgäste der Sesselbahn oberhalb von Edenkoben eine Schorle nur oben in der Rietburg-Gaststätte oder an dem Kiosk der Talstation genießen. Am Samstag ist das auch während der Fahrt möglich.

Wie Mit-Geschäftsführerin Tina Mermer erklärt, werden mit der Schorle-Tour die Sonderaktionen eröffnet. Es darf mehrfach gegondelt werden. Ein Glas Weinschorle für Erwachsene (alternativ: Traubenschorle) oder für Kinder ein kleines Getränk sind im Fahrpreis enthalten, inklusive drei Berg- und Talfahrten pro Person.

Für musikalische Unterhaltung sorgt die Band Glanzblick mit Pfälzer Soul-Pop an der Talstation. Die Rietburg-Gaststätte hat an diesem Tag bis 21 Uhr geöffnet. Karten gibt es auch über die Website der Rietburgbahn unter www.rietburgbahn-edenkoben.de. Die Preise: 15 Euro für Erwachsene, 5 Euro für Kinder. Beginn ist um 16 Uhr, Ende 21.30 Uhr.

Die seit 1954 in Betrieb befindlichen Sesselbahn lockt in diesem Jahr noch mit weiteren Sonderaktionen: am Samstag, 16. Juli, und Samstag, 13. August, mit einem Lichterfest mit Livemusik an der Talstation sowie am letzten Juli-Wochenende mit einem Familienwochenende.