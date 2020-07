SÜW. Die Sommerschule, als kostenloses pädagogisches Angebot in den Sommerferien, findet in den letzten beiden Ferienwochen auch an verschiedenen Standorten im Landkreis Südliche Weinstraße in Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeinden statt.

Wie in ganz Rheinland-Pfalz wird es in der fünften und sechsten Ferienwochen für alle Schüler der ersten bis achten Klassen die Möglichkeit geben, das nachzuholen, was in der Corona-Zeit vielleicht zu kurz gekommen ist. Der besondere Schwerpunkt liegt auf den Fächern Mathematik und Deutsch.

Im Landkreis Südliche Weinstraße werden folgende Sommerschulangebote stattfinden: VG Annweiler: für die Klassenstufen 1 bis 8, Evangelisches Trifelsgymnasium Annweiler, Bannenbergstraße 17, 76855 Annweiler; VG Bad Bergzabern: für die Klassenstufen 1 bis 8, Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern, Realschule plus, Pestalozzistraße 18, 76887 Bad Bergzabern; VG Edenkoben und VG Maikammer (gemeinsames Angebot): für Klassenstufen 1 bis 8, Gymnasium Edenkoben, Weinstraße 134, 67480 Edenkoben; VG Herxheim: für die Klassenstufen 1 bis 4, Grundschule Herxheim, Kolpingstraße 1, und für die Klassenstufen 5 bis 8, Pamina-Schulzentrum Herxheim, Südring 11, 76863 Herxheim; VG Offenbach: für die Klassenstufen 1 bis 4, Grundschule Hochstadt – Hainbachschule, Hauptstraße 112, 76879 Hochstadt.

Keine Sommerschule in Landau-Land

Aufgrund der geringen Zahl an Interessensbekundungen und des Zuschnittes der Verbandsgemeinde Landau-Land wird es dort kein zentrales Angebot geben. Schüler der betroffenen Grundschulen können sich bei den Angeboten in den umliegenden Verbandsgemeinden (Annweiler und Bad Bergzabern) anmelden.

Weitere Informationen zur Anmeldung und zu den jeweiligen Ansprechpartnern sind im Internet unter https://ferien.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog/ direkt bei den dort eingetragenen Veranstaltungen des Landkreises zu finden. Eine Anmeldung ist von Montag, 20. Juli, bis Freitag, 24. Juli, möglich.