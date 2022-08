Das Rathaus der Stadt Edenkoben ist von Montag, 15. August bis einschließlich Freitag, den 26. August geschlossen. In dringenden Fällen können die Bürger sich an die Verbandsgemeinde-Verwaltung unter Telefon 06323 9590 wenden. In dieser Zeit finden auch die Bürgersprechstunden des Stadtbürgermeisters Ludwig Lintz nicht statt. Diese starten wieder ab dem 29. August nach Voranmeldung. Gesprächstermine können bei Bedarf unter der Telefonnummer 06323 3811 oder per E-Mail an rathaus@edenkoben.de vereinbart werden.