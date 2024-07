Fünf Tage lang Kerwespaß erwartet die Besucher der Sommerkerwe, zu der die Gemeinde Gommersheim von Freitag bis Dienstag einlädt. Eröffnet wird das Fest am Freitag mit einem Festumzug ab 18 Uhr. Um 18.15 Uhr ist eine ökumenische Andacht vor der Kirche.

In fast allen Ausschankstellen wird es ein EM-Public-Viewing geben. Keine Kerwe ohne Livemusik: So heizt am Samstag ab 20.30 Uhr die Band Beyond this summer auf dem Dorfplatz ein. Der Kerwesonntag startet um 10.15 Uhr mit einem Gottesdienst auf dem Dorfplatz. Freunde der Blasmusik dürfen sich dann ab 12 Uhr auf einen Auftritt der Blaskapelle Schwegenheim auf dem Dorfplatz freuen. Am Sonntag lädt ab 11 Uhr ein Kunsthandwerkermarkt zum Stöbern ein. Auch eine Oldtimerausstellung ist zu sehen. Auf dem Sportgelände zeigt der Modelflugverein sein Können. In der Hauptstraße 107 öffnet Familie Frei ihr Atelier, ihren Hof und Garten. Im Schwalbenweg 14 bietet Familie Frey einen Flohmarkt für den Tierschutz an. Schausteller sind mit Karussell, Boxauto und mehr zu Gast. Im Rathaus kann man sich am Stand der Kabs über die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage informieren. Die Kerwe klingt am Dienstag um 20.30 Uhr mit einem Trauerumzug zur Kirche aus.