Der Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße in Silz lädt für Sonntag, 4. August, 11 bis 16 Uhr, zu einem Sommerfest für die ganze Familie ein. Da das Fest dieses Jahr auf den Tag der Eulen fällt, dreht sich alles um die Parkeulen: die Uhus und Steinkäuze. Los geht es laut Mitteilung um 11 Uhr mit einer kommentierten Wolfsfütterung. Abenteuer verspricht anschließend die Parkrallye: Dieses Jahr geht es dabei mit der Schlaumeier-Eule durch das weitläufige Parkgelände. Für Spiel- und Wasser-Spaß sorgt die Freiwillige Feuerwehr Silz-Münchweiler. Der gemeinnützige Verein NaKiBi lädt an einer Bastelstation zum Kreativsein ein. Stärken können sich die Besucher in der Gaststätte im Wild- und Wanderpark.