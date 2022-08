Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Verbandsgemeinde Annweiler wird am Samstag ein Sommerfest begangen. Das Festgelände erstreckt sich über den Messplatz vor dem Rathaus. Wegen Aufbauarbeiten wird ab Freitag, 8 Uhr, die Straße Messplatz einschließlich des angrenzenden Parkplatzes sowie der Parkplatz „Im Zwinger“ für den Verkehr voll gesperrt wird.

Geplant sind zahlreiche Attraktionen, mit Ständen vertreten sein werden die Ortsgemeinden, der VHS, das DRK und die Feuerwehr. Holzskulpturenkünstler Sigurd Bratzel zaubert aus Holzblöcken kunstvolle Figuren. Die Pfalz-Lamas sind auch mit von der Partie. Zudem wird der Ehrenamtspreis der Verbandsgemeinde verliehen.

Rechtzeitig zu der Jubiläumsfeier wird die Festschrift vorliegen. Die Ausstellung „Unsere Heimat: Schätze des Trifelslands“ im Ratssaal wird ebenfalls Wissenswertes zur Geschichte der VG präsentieren.

Auch die Gästeführer wirken mit einer Themenführung beim Sommerfest mit. Hans-Joachim Kölsch lädt um 16.30 Uhr zu einem Rundgang durch die Altstadt ein. Dabei erleben die Teilnehmenden an Stationen Begegnungen mit bedeutenden historischen Persönlichkeiten wie Konstanze von Sizilien und ihrem Gemahl Kaiser Heinrich VI. Iris Grötsch und Erwin Unger schlüpfen in die Gewandung der Eheleute und erzählen aus dem Leben der Staufer im 12. Jahrhundert in Annweiler. Armin Klein begeistert in der Rolle als Richard Löwenherz, der von Kaiser Heinrich VI. auf Burg Trifels gefangen genommen wurde. Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos. Treffpunkt ist die Brücke am Eiswerk. Um Anmeldungen im Büro für Tourismus unter Telefon 06346 2200 wird gebeten.