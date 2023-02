Es sollen weniger Autos durch Hochstadt rollen. Das wünschen sich die Gemeinde und eine Bürgerinitiative. Insbesondere der Schwerlastverkehr ist ihnen ein Dorn im Auge. Es gibt Ideen, wie für Entlastung gesorgt werden kann. Die Anwohner brauchen einen langen Atem.

In zahlreichen Gemeinden in der Südpfalz wurde in den vergangenen Jahren erfolgreich dafür gekämpft, dass der Durchgangsverkehr aus Lärmschutzgründen stärker auf die Bremse tritt, jüngstes Beispiel ist Roschbach. In Hochstadt dagegen geht es zwar seit zwei Jahren ruhiger zu – in der Neustadter Straße, die sich durch den Ort zieht, gilt Tempo 30. Die Bürgerinitiative (BI), die sich 2018 für diese Verkehrsangelegenheit gegründet hat, bemängelt jedoch, dass Autofahrer gerne diese Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Landesstraße missachten würden. Den Mitgliedern ist zudem der Schwerlastverkehr ein Dorn im Auge.

Dafür muss man wissen, dass die besagte Neustadter Straße Teil einer viel genutzten Verkehrsachse ist. Dadurch, dass sie nahezu parallel zur A65 verläuft und zwei Bundesstraßen miteinander verbindet: die B272, die nach Landau beziehungsweise Speyer führt, mit der nördlich gelegenen B39, von wo aus es weiter nach Neustadt oder nach Haßloch geht. Die BI und die Gemeinde wünschen sich daher, dass der Verkehr in der Neustadter Straße abnimmt. Und Ortsbürgermeister Timo Reuther (CDU) freut sich, dass in dieser Angelegenheit Bewegung im Spiel ist. Man sei dem Ziel einen Schritt näher, sagt er im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Gespräche mit Landkreisen geführt

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) erhielt vor etwas mehr als zwei Jahren den Auftrag, in Hochstadt für Abhilfe zu sorgen – auf Initiative des Staatssekretärs im rheinland-pfälzischen Verkehrsministerium, Andy Becht (FDP). Schließlich ist die Ortsdurchfahrt teils eng und kurvig, was immer wieder zu Konflikten zwischen Anwohnern beziehungsweise Fußgängern und Verkehrsteilnehmern führt. Die Straßenbaubehörde hat in der Zwischenzeit mit den beiden Landkreisen SÜW und Germersheim Gespräche geführt, da durch den Ausbau zweier Kreisstraßen für Entlastung in Hochstadt gesorgt werden könnte.

Insbesondere für den Schwerlastverkehr als Ausweichstrecke etabliert werden sollen die K1 und die K38, die östlich von Hochstadt verlaufen und ineinander übergehen. Sie beginnen nördlich der B272 und führen bis nach Freimersheim. Nach Angaben des LBM sind auf diesem Abschnitt täglich mehr als 2100 Fahrzeuge unterwegs, fünf Prozent davon werden dem Schwerlastverkehr zugerechnet Damit habe diese Verbindung schon heute für eine Kreisstraße eine relativ hohe Bedeutung – abgesehen davon, dass auch Landwirte die Strecke intensiv benutzten.

Wann die Arbeiten beginnen könnten

„Allerdings führen die geringe Fahrbahnbreite und der teils schlechte Fahrbahnzustand zu Konfliktsituationen im Begegnungsfall“, heißt es vonseiten des LBM auf Anfrage der RHEINPFALZ. Wie der Landkreis SÜW ergänzend mitteilt, befindet sich der sanierungsbedürftige Abschnitt auf seinem Gebiet. Und damit die Straßentrasse auf die angedachten 6,50 Meter verbreitert werden könnne, müsse der LBM noch „umfangreich Grund“ erwerben. Wobei die Kosten dafür von den Straßenbaulastträgern, also den beiden Landkreisen, getragen werden müssten.

Beide Landkreise tragen die Konzeption dennoch mit. Sie haben den LBM mit der Planung des Straßenausbaus beauftragt. Wie LBM-Dienststellenleiter Martin Schafft informiert, sind für die Maßnahme allerdings eine umfangreiche Planung einschließlich Landespflege und Entwässerungsplanung sowie ein Planfeststellungsverfahren notwendig. „Für die Planung und das Baurechtsverfahren ist mit mehreren Jahren Dauer zu rechnen.“ Zum jetzigen Zeitpunkt können keine weiteren belastbaren Aussagen zum Projektablauf getroffen werden.