Die Stadt Landau und der Kreis Südliche Weinstraße beteiligen sich am Donnerstag, 12. September, am bundesweiten Warntag. Deshalb heulen an diesem Tag die Sirenen. Es gehe darum, die Bürger „für das Thema Warnung zu sensibilisieren, die einzelnen Warnmittel und deren Zusammenspiel ins Bewusstsein zu rücken und dringend erforderliches Wissen zum Umgang mit Warnungen zu vermitteln“, erläutert der Landauer Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Stefan Krauch, zugleich Leiter der Abteilung Brand- und Katastrophenschutz bei der Stadt Landau. Am Warntag löst der Bund um 11 Uhr alle Warnapps wie Katwarn und Nina aus. Auch per Cell Broadcast wird eine Katastrophen-Warnung erfolgen. Ebenfalls um 11 Uhr löst die Stadt Landau testweise alle 15 Sirenen im Stadtgebiet aus. Die Entwarnung erfolgt voraussichtlich um 11.45 Uhr. Die Stadt hat einen Flyer aufgelegt, der neben weiteren Infos auch einen QR-Code enthält, damit man die Sirenentöne „probehören“ kann. Die Flyer liegen im Rathaus aus und finden sich digital auf der städtischen Webseite unter www.landau.de/katastrophenschutz.